Пятый президент Петр Порошенко в очередной раз не явился на допрос в Госбюро расследований.

Об этом сообщают Українські Новини.

«Ждали, но он не пришел», - сказал представитель ГБР.

Он не уточнил, на какое время назначался допрос.

Накануне, в своей день рождения, Порошенко сообщил, что находится на работе.

По данным СМИ, 25–26 сентября он принимал участие в конференции высокого уровня по вопросам будущего Европы, организуемой в Сопоте (Польша).

Напомним, 13 сентября пятый президент Украины Петр Порошенко заявил о передаче в Государственное бюро расследований письменных показаний по делу о событиях в районе Керченского пролива во время захвата Россией украинских моряков в плен в конце ноября прошлого года.

13 сентября он пришел на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР)

Всего бюро расследует 13 уголовных производств о возможных правонарушениях со стороны представителей прошлой власти, в том числе и Петра Порошенко.

Государственное бюро расследований планирует провести следующие допросы экс-президента Украины Петра Порошенко 13, 18, 27 сентября и 3 октября.