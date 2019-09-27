Адвокат президента США Рудольф Джулиани заявил о наличии прямых доказательств того, что в 2016 году Украина пыталась повлиять на выборы президента США.

Об этом он написал в Twitter, сообщает Украинская правда.

«Урок для честных людей. Никогда не выдвигайте обвинения, опираясь только на слухи. Я так не поступил, когда Украину обвинили в незаконном влиянии на выборы 2016 года, я получил непосредственных свидетелей, видеокассеты и компрометирующие документы, чтобы это доказать. Смотрите и ждите!», - заявил он.

Кроме того, Джулиани пошутил над главой комитета по разведке палаты представителей Конгресса США Адамом Шиффом. Шифф один из лоббистов импичмента президента США после инцидента вокруг телефонного разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Джулиани намекает, что у демократа Шиффа нет доказательств того, что Трамп оказывал давление на Зеленского ради собственных интересов.

Как сообщал ForUm, 24 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которой в США начали процедуру импичмента американского лидера.

Зеленский заявил, что не разговаривал с Трампом перед обнародованием текста их телефонного разговора и думал, что Белый дом опубликует только «свою часть».

25 сентября комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал рассекреченную жалобу неназванного сотрудника американских спецслужб о нарушениях во время телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.