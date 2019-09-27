Пресс-секретарь президента Юлия Мендель утверждает, что не толкала журналиста «Схем» Сергея Андрушко, а «останавливала» его. Об этом Мендель написала на своей странице в Facebook.

«К концу первого месяца работы в Офисе президента узнала, что купила Lexus и повесила номера со своей фамилией. Связали со всеми возможными олигархами. На второй месяц в медиа писали, что я купила квартиру за новую зарплату. На третьей - что дала команду голосовать за неприкосновенность. Теперь пишут, что избила журналиста, вдвое большего за себя», – отметила она.

Мендель призвала всех проверять информацию.

«В США «нет» для журналиста означает невозможность подходить к первому лицу. Иначе журналиста арестуют. Медиа настаивают, но не бросаются. Потому что личное пространство первого лица - это его/ее безопасность. Особенно важно это осознавать после 2017 года, когда, изображая журналиста известного издания, киллер подстрелил добровольца в Киеве», – подчеркнула она.

«Возможно, мои просьбы несколько не дотягивают до высоких стандартов. Но Сергей Андрушко - не самый галантный джентльмен. На видео видно, что я его не толкала и не бросалась, а останавливала. Хотим цивилизованного поведения - давайте на цивилизованное «нет» не набрасываться на делегацию ради красивой картинки», – написала Мендель.

Ukraine's Zelenskiy is giving media interviews in NYC. But this is how his press team treats reporters in Kyiv. Watch as Zelenskiy's spox @IuliiaMendel grabs & shoves reporter Serhiy Andrushko of @RFERL/@cxemu. Mendel did this to me at YES forum after Zelenskiy agreed to answer Q pic.twitter.com/P97E6PppGe — Christopher Miller (@ChristopherJM) 26 сентября 2019 г.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Мендель оттолкнула журналиста Сергея Андрушко, помешав таким образом задать вопрос главе государства.