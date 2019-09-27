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Движение по Шулявскому путепроводу планируют открыть в конце этого года. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире телеканала «Newsone», сообщает пресс-служба КГГА.

Он также отметил, что наконец будет решен вопрос сноса 5-го цеха завода «Большевик», где должны сделать один из съездов с нового моста.

«Мы два года вели переговоры с Фондом госимущества относительно этого помещения. Нам называли кучу причин, тормозящих решение ситуации. Впрочем, недавно парламент принял новый закон о приватизации. И это дает нам возможность напрямую договариваться с заводом, и мы это делаем. Так что дополнительный съезд с Шулявского путепровода будет! Но, сначала мы откроем движение по мосту», - сказал Кличко.

Мэр столицы также отметил, что строительство фактически нового путепровода продолжается, несмотря на небольшую паузу. Там продолжат устанавливать металлические конструкции – основу нового моста.

Кличко отметил, что проект реконструкции Шулявского путепровода в Киеве предусматривает строительство развязки в форме неполного листа клевера - моста с тремя съездами.

Как сообщал ForUmразбирать старый мост начали в ночь с 16 на 17 марта.

Проект реконструкции Шулявского путепровода в Киеве предусматривает строительство развязки в форме неполного листа клевера – моста с тремя съездами. По оценкам специалистов, после реконструкции пропускная способность путепровода увеличится на 20 процентов. Длина нового путепровода составит 158 метров, он будет иметь шесть полос. Левоповоротные съезды будут иметь длину 293 метра и 2 полосы движения, правоповоротные длиной 561 метр – также с 2 полосами движения. На новой развязке построят велодорожку шириной 2 м и общей длиной 985 м. На одном из участков трасса для велосипедистов будет проходить под землей.

Общая стоимость реконструкции – 830,12 млн грн.

Продолжительность строительства - 17 месяцев. Стартовало оно с осени прошлого года, когда начали подготовительные работы. В частности, и переложение коммуникаций.
ForUm

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