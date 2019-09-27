Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель оттолкнула журналиста Сергея Андрушко, помешав таким образом задать вопрос главе государства.
Об этом написал в Facebook журналист Михаил Ткач.
«Кто может объяснить, в какой цивилизованной стране мира пресс-секретарь президента позволяет себе подобное в момент, когда журналист хочет задать вопрос первому лицу! Это как называется?! Свобода слова?! Вы там в США о новой стране говорите сейчас? Ну вот пару скринов с «новой страны», - отметил он.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время