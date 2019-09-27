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Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель оттолкнула журналиста Сергея Андрушко, помешав таким образом задать вопрос главе государства.

Об этом написал в Facebook журналист Михаил Ткач.

«Кто может объяснить, в какой цивилизованной стране мира пресс-секретарь президента позволяет себе подобное в момент, когда журналист хочет задать вопрос первому лицу! Это как называется?! Свобода слова?! Вы там в США о новой стране говорите сейчас? Ну вот пару скринов с «новой страны», - отметил он.
ForUm

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