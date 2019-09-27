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Полноценное внедрение накопительной пенсионной системы в Украине требует создания соответствующей инфраструктуры, заявила министр социальной политики Украины Юлия Соколовская.

«Чтобы была накопительная система, сначала нужно создать дизайн: кто платит, сколько процентов, сделать актуальные расчеты, будет ли это выгодно человеку. Плюс накопления – это длинные деньги, то есть сохранение. Обычно это работает так, что средства инвестируются, а значит, должен быть рынок, куда можно инвестировать. На сегодня в Украине такого рынка фактически нет. Вы знаете, что был принят законопроект о сплите, которым контроль за деятельностью негосударственных пенсионных фондов возложен на Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку. Это, вероятно, первые шаги, о которых можно сказать, что если будем двигаться в этом направлении эффективно, то за какой-то период времени сможем ввести и накопительную систему», - сказала Соколовская.

По словам министра, внедрение накопительной пенсионной системы в Украине будет происходить с учетом ведущих мировых практик. При этом, подчеркнула она, важна информационная кампания по объяснению сути реформы: «Я считаю, что с нашей пенсионной системой, хоть накопительной, хоть солидарной, на самом деле человек не понимает, сколько он получит пенсии, уплачивая ЕСВ. Это также проблема, и я бы хотела следующими месяцами этим заняться, просто людям объяснить, как работает наша солидарная система».
ForUm

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