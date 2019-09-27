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Глава Офиса президента Андрей Богдан 19-20 ноября 2013 года летал на переговоры в Санкт-Петербург в составе правительственной делегации во главе с премьер-министром Николаем Азаровым, сообщают «Схемы».

А уже на следующий день после возвращения делегации правительство остановило подготовку к подписанию Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС, что и привело к  массовым протестам, переросшим в Революцию достоинства.  

О том, что Богдан летал на те переговоры, свидетельствуют и данные о пересечении им российской границы, кроме того, его фамилия указана в составе делегации - в рабочем документе, который журналисты получили в ответ на запрос в Кабинет Министров.

Сспустя месяц после остановки евроинтеграционного курса – 23 декабря 2013 – в Кабмине Азарова уже ходатайствовали о награждении Богдана.

«За проведение превентивных антикоррупционных мероприятий, создание условий нетерпимости и формирования негативного отношения к коррупции», и в частности, за «подготовку справочных материалов для премьер-министра Украины», - говорится в ходатайстве.

«На протяжении всей революции Богдан будет оставаться работать с командой, которая, договариваясь с Россией, остановила евроинтеграцию, вызвав массовые протесты», - говорится в материале.

Он уйдет из правительства только 5 марта 2014 уже при новом премьере Яценюке.

Когда журналисты решили ознакомиться с полным трудовым путем Богдана до назначения в ОП, оказалось, что его официальной биографии в открытых источниках нет. Лишь на третий запрос Офис президента направил ее «Схемам». После чего ее наконец опубликовали и на официальном сайте президента Зеленского.

В ней самой о работе Богдана советником Азарова прямо не упоминается, но говорится о его почетной грамоте от Кабмина.

Отмечается, что взять комментарий у Богдана журналистам не удалось.
ForUm

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