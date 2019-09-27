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Украина предоставила Польше формальное согласие на восстановление эксгумационных работ. Об этом сообщил украинский вице-министр иностранных дел Василий Боднар.

Информацию о предоставлении соответствующих документов подтвердил посол Республики Польша в Киеве Бартош Цихоцкий, сообщает Польское Радио.

Согласно условиям, выдвинутым украинской стороной, эксгумация должна проводиться украинскими исследователями вместе с польскими экспертами после выполнения необходимых формальностей.

Официальное прошение о восстановлении эксгумации Польша подала на прошлой неделе. На этой неделе, как пояснил польским журналистам Боднар, Украина дала Польше положительный ответ.

«Сейчас получено согласие на проведение таких работ, что означает, что польская сторона должна выбрать позже исполнителя. Исполнитель, украинский исполнитель, должен получить все разрешения, выбрать место, где будут начинаться эти поисково-эксгумационные работы, и потом начинать работу совместно с польскими экспертами», – заявил он.

Как отметил посол Бартош Цихоцкий, документ, который предоставила Украина, содержит перечень процедурных действий, которые должен осуществить польский Институт национальной памяти с целью восстановления эксгумации: «Этот перечень мы передали Институту национальной памяти, и сейчас будет поддерживать коллег из института в этой процедуре».

Напомним, в августе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов разблокировать разрешение на эксгумацию тел в польских захоронениях в Украине, а Польша сделает шаг в ответ.
ForUm

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