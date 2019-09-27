Миссия Международного валютного фонда начала обсуждение новой трехлетней программы поддержки Украины в рамках механизма расширенного финансирования.

Об этом сообщили в украинском представительстве МВФ по результатам визита миссии Фонда в Украину, передает Укринформ.

«Миссия начала обсуждение новой 3-летней программе при поддержке МВФ в рамках механизма расширенного финансирования», - говорится в заявлении.

Отмечается, что обсуждение новой программы будут продолжаться в ближайшие недели.

Как сообщал ForUm, 26 сентября правительство заявило, что между Украиной и Международным валютным фондом переговоры о новой программе находятся в активной стадии. Так, на сегодня остается действующей 14-месячная программа stand-by. Она была разработана как переходная для содействия макроэкономической стабильности Украины в период двух выборов: президентских и парламентских.

Миссия МВФ прибыла в Киев во второй декаде сентября для обсуждения вопросов сотрудничества.