Кассационный административный суд Верховного суда Украины отменил все решения судов предыдущих инстанций, которые были приняты в пользу экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Судебное заседание длилось более 8 часов. Судьи рассмотрели все ходатайства Насирова, которыми он пытался устранить из дела НАБУ и САП, сообщает ЦПК.

«Двухлетняя история о «церемониальных функциях» наконец-то закончилась. Теперь Насирова ждет полноценное судебное разбирательство уголовного дела против него в антикоррупционном суде», - прокомментировал решение Верховного суда юрист ЦПК Андрей Савин.

Напомним, в 2017 Насиров подал иск в Окружной админсуд Киева (ОАСК) о том, что якобы не отвечал как председатель ГФС за предоставление рассрочек, чем хотел перевести всю ответственность на местные налоговые инспекции.

ОАСК под председательством одиозного судьи Евгения Аблова полностью удовлетворил иск Насирова.

НАБУ, САП и госпредприятие «Укргазвидубування», с помощью которого компании Онищенко добывали газ, обжаловали это решение суда.

Однако в июне тройка судей апелляционного суда в составе Андрея Паринова, Александра Беспалова и Натальи Литвиновой сначала отстранила от этого дела НАБУ и САП, а затем приняла решение в пользу Насирова.

Кабмин уволил Насирова 31 января 2018 года.

11 декабря 2018 года Окружной административный суд Киева восстановил в должности экс-председателя Государственной фискальной службы Украины и постановил выплатить ему омпенсацию в 184 тысячи гривен.

Правительство обжаловало это решение.

10 ноября 2017 года Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Насирова.

По версии следствия, председатель ГФС в период с мая 2015 года по март 2016 года принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в так называемой «газовой схеме Онищенко», на общую сумму 2,019 млрд грн.