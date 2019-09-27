Александр Данилюк написал заявление об отставке с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом сообщил Офис президента в Telegram.

«По информации об отставке Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины сообщаем: соответствующее заявление Александр Данилюк написал на имя президента Украины перед началом рабочего визита Владимира Зеленского в США», - отмечается в сообщении.

Президент рассмотрит ее по возвращении в Киев.

Напомним, Зеленский назначил Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины 28 мая.