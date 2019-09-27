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Переговоры с Международным валютным фондом находятся в активной фазе и нет причин для паники. Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

«Успокою сразу панику, которая вчера разлетелась в украинских СМИ - переговоры с международными партнерами в активной фазе. Мы начали обсуждение новой 3-летней программы поддержки в рамках механизма расширенного финансирования», – написал он.

Премьер напомнил, что вчера миссия МВФ под руководством Рона ван Родена завершила свой двухнедельный визит в Киев. «Это были две недели насыщенных, тяжелых и важных консультаций», – подчеркнул он.

«В течение следующих нескольких недель мы будем продолжать переговоры, чтобы получить так называемый staff agreement - рекомендации совета директоров МВФ для открытия новой программы сотрудничества с Украиной», – отметил Гончарук.

По его словам, руководитель миссии МВФ дал положительную оценку уже достигнутым Украиной показателям. «Отметил восстановление макроэкономической стабильности после 2014-2015 годов, уменьшение внутренних и внешних дисбалансов благодаря обоснованной фискальной и денежно-кредитной политике, уменьшение дефицита

текущего счета до 3-3,5% ВВП и восстановление объемов международных резервов - сейчас составляют более $20 млрд США. Главным достижением он назвал устранение квазифискального дефицита энергетического сектора и добавил, что меры, принятые для реструктуризации банковской системы, были критически важными для экономической стабилизации и экономического роста», – заявил Гончарук.

«Однако впереди у нас большой объем работы, чтобы увеличить украинский ВВП и создать в Украине реальную рыночную экономику. Будем улучшать бизнес-среду и проводить ключевые реформы, запланированные нашим правительством - большую приватизацию госпредприятий, реформу агросектора, борьбу с коррупцией. Важным остается также успешное проведение судебной реформы! Обеспечение независимости Национального банка и защита финансовой стабильности остаются приоритетом нашего правительства и маркером для наших международных партнеров», – подытожил он.

Как сообщал ForUm, 26 сентября правительство заявило, что между Украиной и Международным валютным фондом переговоры о новой программе находятся в активной стадии. Так, на сегодня остается действующей 14-месячная программа stand-by. Она была разработана как переходная для содействия макроэкономической стабильности Украины в период двух выборов: президентских и парламентских.

В МВФ заявили, что миссия Фонда начала обсуждение новой трехлетней программы поддержки Украины в рамках механизма расширенного финансирования.
ForUm

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