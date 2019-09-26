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Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал рассекреченную жалобу неназванного сотрудника американских спецслужб о нарушениях во время телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Трамп раскритиковал рассекреченную жалобу.

Группа сенаторов из Демократической партии США обратилась к Пентагону с просьбой провести расследование задержки предоставления американской военной помощи Украине.

Миссия МВФ под председательством Рона Ван Родена начала свою работу в Киеве 12 сентября и продолжает встречи с чиновниками согласно расписанию. Переговоры между Украиной и МВФ находятся в активной стадии, сообщили  в пресс-службе Кабмина.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания не продлил лицензии региональным вещателям канала 112 Украина.

Экс-вице-президент США Джо Байден считает, что в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп поставил свои интересы выше государственных.

Президент Беларуси Александр Лукашенко готов в ближайшее время на взаимной основе решить вопрос с помилованием осужденного в Беларуси за шпионаж украинца Павла Шаройко и обвиняемого в Украине белорусского гражданина Юрия Политики.

Бывший генеральный прокурор Виктор Шокин собирается восстановиться в должности через Верховный суд. 

Президент Владимир Зеленский заявил, что не разговаривал с президентом США Дональдом Трампом перед обнародованием текста их телефонного разговора и думал, что Белый дом опубликует только «свою часть».

Пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по иностранным делам, вице-президента Еврокомиссии Федерики Могерини Майя Косьянчич обнародовала заявление, в котором говорится, что поддержка Европейского Союза для Украины является «беспрецедентной»

Украинскую делегацию могут лишить права присутствовать в зале Парламентской ассамблеи Совета Европы во время осенней сессии.

Бывший глава Национальной полиции Сергей Князев продолжит работу в должности советника министра и члена коллегии Министерства внутренних дел.

В переговорах Украины с Международным валютным фондом о новой программе сотрудничества есть заметный прогресс, однако окончательных договоренностей не достигнуто. Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на источник, знакомый с позицией кредитора.

Беларусь готова ввести миротворцев на Донбасс и взять под контроль участок украинско-российской границы. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

В Броварах Киевской области сотрудник полиции охраны въехал в остановку общественного транспорта, в результате чего один человек погиб, еще двое получили травмы.
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