Президент Беларуси Александр Лукашенко готов в ближайшее время на взаимной основе решить вопрос с помилованием осужденного в Беларуси за шпионаж украинца Павла Шаройко и обвиняемого в Украине белорусского гражданина Юрия Политики. Об этом он заявил сегодня на встрече с представителями украинских СМИ, передает БЕЛТА.

По словам белорусского лидера, на этот счет даже были договоренности с прежним президентом Украины Петром Порошенко, однако украинская сторона не исполнила договоренности.

«Много разговоров про этих задержанных. Хотя на эту тему я с Порошенко вел разговор. Я ему показываю: вот документы: видео, аудиозаписи по вашему парню. Звание его - полковник, - рассказал глава государства. - Я Петру Порошенко говорю: слушай, что ты хочешь о нас знать? Я тебе все сам расскажу-покажу, документы передам. Зачем прятаться в посольстве? Это же негативно влияет на наши отношения».

«Притом мы же его не просто схватили ни с того ни с сего. Мне принесли все материалы. Мы же не били его, не ломали – понимали, что это будет международный скандал. И вообще не принято выбивать из человека показания», - отметил Лукашенко.

Он подчеркнул, что в отношении Шаройко белорусская сторона представила факты.

Далее встал вопрос в отношении белоруса Юрия Политики, которого в Украине подозревают в шпионаже: «Я говорю: хорошо, покажите нам, как мы вам показали, все материалы. Вы нам покажите, что он совершил противоправные действия и шпионил на территории Украины. Показывайте! Руки вверх поднимем. Публично покажите, прижмите нас к стенке».

«Мы договорились с Порошенко: вы хотите осудить Политику, осудите его (у вас суд, особенно сейчас, независимый, на него нельзя надавить), а мы осудим Шаройко. Ну и не будем… Жалко людей. Об обмене речь не идет. Я сразу же помилую этого человека. Все. Договорились. Мы передали дело в суд, осудили его. Я готов его помиловать. Порошенко пообещал - ничего не сделал. Даже в суд не направил материалы, потому что их нет», - рассказал белорусский лидер.

«Даже если они есть, мы же договорились с тобой (с Порошенко, - прим. БЕЛТА), - сказал Лукашенко. - Я Порошенко говорю: давайте сделаем, это отравляет наши отношения, и люди неправильно понимают. «Саша, все, заметано, решаем» (были слова Петра Порошенко. - Прим. БЕЛТА). Почему не решается до сих пор?»

«Я готов выполнить свои обещания, если украинская сторона выполнит свои», - заявил Лукашенко.

Отвечая на вопрос, возможно ли это сделать до встречи с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским в Житомире, Лукашенко сказал: «Да хоть завтра, но вы не успеете. Вы же хотите Политику повести в суд».

«Ну, ведите, если хотите. Если видите, что ошиблись, извинитесь. Негромко. Неважно как. Главное ведь сейчас не кто виноват, а решить проблему. Отпускайте этого парня, если он не виноват, и мы тихо и спокойно решим этот вопрос. Но главное, он будет решен», - резюмировал Лукашенко.

Напомним, 20 ноября 2017 Комитет государственной безопасности Беларуси заявил, что задержанный в Минске собственный корреспондент «Украинского радио» Павел Шаройко якобы признался в работе на разведку и создании агентурной сети.

Его работу якобы координировал «сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины Игорь Скворцов, который действовал как сотрудник посольства». Скворцова объявили персоной нон грата.

В Главном разведуправлении Минобороны Украины заявили, что Шаройко проходил у них службу на должности начальника пресс-службы и в 2009 году был уволен по состоянию здоровья.

27 ноября Шаройко предъявлено обвинение по статье «шпионаж».

В мае 2018 Верховный суд Беларуси приговорил Шаройко к свыше восьми лет лишения свободы.

Ранее, в октябре 2018 года, со ссылкой на председателя КГБ Валерия Вакульчика сообщалось, что рассматривался вопрос о помиловании Шаройко.

По версии украинской прокуратуры, белорус Юрий Политика пытался вывезти в своем смартфоне аэросъемки зоны АТО. К ней прилагалась секретная карта наступательной операции «Шторм», которую ВСУ планировали в начале июля 2017 года между Мариуполем и Новоазовском.