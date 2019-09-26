Бывший генеральный прокурор Виктор Шокин собирается восстановиться в должности через Верховный суд. Об этом говорится в материалах суда, сообщает 112 Украина.

Судебное заседание запланировано на 10:00 3 октября.

«Дело рассматривать по правилам упрощенного искового производства коллегией судей в составе пяти судей. Сообщить участникам дела о рассмотрении дела в судебном заседании, которое состоится в 10:00. 3 октября 2019 в помещении суда по адресу: ул. Московская, 8, корпус 5, г. Киев, 01029», - говорится в материалах суда.

Шокин требует признать незаконным решение Порошенко о его увольнении.

29 марта 2016 года Верховная Рада Украины дала согласие на увольнение президентом генерального прокурора Украины Виктора Шокина.

За несколько часов до решения Рады Шокин своим указом уволил заместителя генпрокурора - прокурора Одесской обл. Давида Сакварелидзе.

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Виктора Шокина с должности генерального прокурора Украины 3 апреля 2016 года.

20 апреля 2017 года Высший админсуд отказался рассматривать иск Шокина о восстановлении его в должности.