Группа сенаторов из Демократической партии США обратилась к Пентагону с просьбой провести расследование задержки предоставления американской военной помощи Украине.

Об этом сообщил сенатор-демократ Дик Дурбин, передает Укринформ.

«Я призываю Министерство обороны США провести расследование по поводу прекращения предоставления Украине военной помощи, ассигнованной конгрессом, якобы по указанию Белого дома. Этот процесс замедлился в течение лета, и до середины августа сенатскую комиссию проинформировали, что средства не поступили по неопределенным причинам», - написал он в Twitter.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="cs"><p lang="en" dir="ltr">I’m calling on the DoD OIG to investigate the withholding of Ukraine military aid appropriated by Congress, allegedly at the direction of the White House. The delay raises questions about whether DoD officials were involved in any scheme to target a political opponent. <a href="https://t.co/taGRQ2Olil">pic.twitter.com/taGRQ2Olil</a></p>— Senator Dick Durbin (@SenatorDurbin) <a href="https://twitter.com/SenatorDurbin/status/1177013438750572547?ref_src=twsrc%5Etfw">26. září 2019</a></blockquote>

Дурбин добавил копию письма, из которого следует, что в феврале Пентагон сообщил комиссии конгресса по вопросам обороны, что намерен направить Украине 125 млн долларов. В мае Минобороны сообщило, что планирует перевести еще столько же для военной помощи Украине.

Напомним, 19 сентября Палата представителей американского Конгресса приняла закон, который обеспечивает выплату $250 млн оборонной помощи Украине после завершения текущего финансового года в США.

Издание Politico ссылкой на высокопоставленный источник в Белом доме сообщило что Дональд Трамп распорядился пока приостановить военную помощь Украине, чтобы убедиться в эффективности использования этой помощи с точки зрения интересов Вашингтона. Решить этот вопрос должны будут министр обороны США Марк Эспер и советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

Пентагон завершил анализ программы военной помощи Украине и пришел к выводу, что выделение 250 млн долларов необходимо.