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Беларусь готова ввести миротворцев на Донбасс и взять под контроль участок украинско-российской границы. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью украинским журналистам, сообщает РБК-Украина.

«Если вы хотите, чтобы мы закрыли границу 400 километров между Украиной и Россией, которая сейчас не контролируется властями Украины, мы закроем эту границу. Хоть для меня это большая проблема ввязываться в этот конфликт, но мы готовы ввести туда миротворцев, пограничников, войска, как хотите, но мы готовы закрыть этот участок границы, если будет согласие двух сторон», - сказал Лукашенко.

По словам главы республики, Минск продолжит делать все возможное для урегулирования конфликта на востоке Украины.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что страна готова принять участие в восстановлении инфраструктуры Донбасса. По его словам, Беларусь заинтересована в мире и стабильности на территории Украины.
ForUm

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