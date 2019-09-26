Миссия МВФ под председательством Рона Ван Родена начала свою работу в Киеве 12 сентября и продолжает встречи с чиновниками согласно расписанию. Переговоры между Украиной и МВФ находятся в активной стадии, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

«На сегодня остается в силе 14-месячная программа stand by. Она была разработана как переходная программа для содействия макроэкономической стабильности Украины в период двух выборов: президентских и парламентских», - напомнили в правительстве.

За время своего пребывания в Киеве в сентябре 2019 миссия МВФ ознакомилась с состоянием дел в Украине, планами правительства на ближайшие несколько лет и пожеланиями дальнейшего сотрудничества с Фондом. Повесткой дня возможной поддержки со стороны МВФ может стать Программа действий Правительства, которая будет презентована Кабинетом Министров 29 сентября 2019.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Кабмину не удалось достичь окончательных договоренностей с МВФ.