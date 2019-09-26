Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания не продлил лицензии региональным вещателям канала 112 Украина.

Такое решение Совет единогласно принял в четверг, сообщает «Украинская правда».

Причиной отказа стало то, что канал изменил программную концепцию, а Нацсовет неоднократно (более 30 раз) отказывалась ее согласовать.

В своих предыдущих мониторингах Нацсовет установил, что пять региональных вещателей, которые транслировали 112 канал, увеличили объем информационно-аналитических и публицистических передач с 2 ч. 30 мин./сутки по лицензии до 22 час. 50 мин./сутки фактически.

«Не транслируются вообще культурно-художественные, научно-просветительские, развлекательные и музыкальные, детские передачи, а также нет фильмопоказа. Без разрешения регуляторного органа компании самовольно изменили логотипы», - сообщал Нацсовет.

Также не транслировались детские передачи.

Как сообщает Детектор Медиа, члены Нацсовета отметили, что речь не идет о лишении лицензии канала 112 Украина: он имеет спутниковую лицензию и продолжит вещать. А речь идет о региональных компаниях, которые обязаны были вещать как региональные каналы, а не ретранслировать общенациональный канал (юридически это было создание «совместного продукта», а не ретрансляция).

Не продлили цифровые лицензий на вещание региональным компаниям, которые вещали под логотипом 112 Украина: ООО «Новый формат ТВ», ООО «Ариадна ТВ», ООО «Партнер ТВ», ООО «ТВ Выбор», ООО «Лидер ТВ».

Сам канал в своем заявлении расценил решение Нацсовета как «жесткую цензуру» и назвал ее действия незаконными.

«Мы воспринимаем решение Нацсовета как незаконное решение нелегитимного органа власти», - сказано в заявлении.