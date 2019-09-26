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Сегодня, 26 сентября, в Броварах Киевской области сотрудник полиции охраны въехал в остановку общественного транспорта, в результате чего один человек погиб, еще двое получили травмы, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Отмечается, что в 17:46 в Броварской отдел полиции поступило сообщение о совершении наезда на остановку общественного транспорта. Водитель, находившийся за рулем автомобиля Opel на еврономерах, не справился с управлением и въехал в остановку, где находились люди. В результате ДТП два человека получили телесные повреждения и погибла одна женщина.

По предварительной информации, водитель является сотрудником управления полиции охраны. По данному факту назначено служебное расследование.
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