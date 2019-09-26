Пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по иностранным делам, вице-президента Еврокомиссии Федерики Могерини Майя Косьянчич обнародовала заявление, в котором говорится, что поддержка Европейского Союза для Украины «беспрецедентной». Об этом пишет Радио Свобода.

Ответная реакция появилась вскоре после того, как 25 сентября была опубликована стенограмма разговора за 25 июля между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, в которой оба пришли к общему мнению, что европейские государства делают недостаточно для помощи Украине.

«За эти пять лет мы собрали для Украины самый большой пакет поддержки в истории Европейского Союза. Будучи убежденным сторонником Украины и ее демократического пути, и признавая беспрецедентные проблемы, с которыми сталкивается Украина, и беспрецедентные усилия по проведению реформ после Революции 2014 года, Европейский Союз вместе с европейскими финансовыми институтами мобилизовал более 15 млрд евро грантов и займов для поддержки процесса реформ» , - говорится в заявлении пресс-секретаря Моґерини.

В тексте также указывается, что эта сумма не включает «многочисленные вклады» от отдельных стран-членов ЕС, которые были предоставлены Украине.

«Последовательным месседжем было - чем больше реформ в Украине, тем больше поддержки ЕС. И за последние 5 лет в результате этой амбициозной программы реформ, решительно поддерживаемой и сопровождаемой Европейским союзом, Украина достигла большего, чем два десятилетия назад », - говорится в заявлении.

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп в обнародованном Белым домом в среду стенограмме разговора за 25 июля высказали мнения о том, что страны Европы делают недостаточно шагов для помощи Украине по сравнению с Соединенными Штатами.

С 2014 года ЕС и европейские финансовые институты мобилизовали пакет грантов и займов на сумму более 15 млрд евро (16,5 миллиарда долларов США) для поддержки процесса реформ в Украине.

Также Европейский Союз после аннексии Крыма в 2014 году и начала боевых действий на Донбассе ввел и каждый раз продолжает санкции, связанные с нарушением территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Европейские лидеры, в частности Франции и Германии, также участниками переговорной группы стран под названием «Нормандская четверка» по поиску путей урегулирования ситуации на востоке Украины.