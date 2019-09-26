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Президент Владимир Зеленский заявил, что не разговаривал с президентом США Дональдом Трампом перед обнародованием текста их телефонного разговора и думал, что Белый дом опубликует только «свою часть».

Об этом он сказал на пресс-конференции после встречи с Трампом, сообщает Украинская правда.

Президент подчеркнул, что считает, что иногда звонки между президентами не должны публиковаться.

«Хотя я лично думаю, что иногда такие звонки между президентами независимых стран не должны публиковаться. Потому что есть геополитика, какие-то планы.

Я не разговаривал перед этим с президентом Трампом. Это была первая встреча. Вчера мы просто пожали руки и все. Он поздравил меня, сказал, что не видел, чтобы сколько людей голосовали за одного человека. Я не против, если нужно юридическое разрешение... Я просто не знаю формат, честно скажу, должно там быть письменное разрешение. Я просто думал, что они опубликуют свою часть», - ответил Зеленский на вопрос о том, советовался ли с ним Трамп перед тем как обнародовать стенограмму.

Как сообщал ForUm, накануне Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которой в США начали процедуру импичмента американского лидера.
ForUm

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