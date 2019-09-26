также в разделеПолитика
Рассекреченная жалоба: Адвокат Трампа связывался с Богданом и Бакановым 15
Спецслужбы: Трамп поручил в мае отменить визит на инаугурацию Зеленского 72
Лукашенко: Чтобы Украина гробы от нас получала – тогда я не президент 53
В США опубликовали текст жалобы относительно разговора Трампа и Зеленского 68
Кулеба: Я бы хотел почитать стенограммы, как Макрон и Путин обсуждают Украину 26
Энергичный Лукашенко и принципиальный Путин: Медведчук охарактеризовал лидеров стран 51
«Оппозиционная платформа – За жизнь»: «112 Украина» лишили лицензии ‒ Нацсовет выполнил заказ Зеленского 56
Украину могут лишить права доступа в зал ПАСЕ 131
Лукашенко готов помиловать Шаройко при одном условии 60
В США потребовали расследовать задержку военной помощи Украине 40
В Кремле не оценили идею Лукашенко о белорусских миротворцах 25
Лукашенко заявил о готовности ввести миротворцев на Донбасс 93
Медведчук: Нынешняя власть не хочет выполнять Минские соглашения 86
Польский центр «Ягеллония»: Медведчук призывает к прямым переговорам с лидерами «ЛДНР» 47
Зеленский: Лавров подошел ко мне познакомиться и сказать, что РФ хочет прекращения войны на Донбассе 98
Байден отреагировал на стенограмму разговора Трампа и Зеленского 137
Зеленский объяснил, что значит «генпрокурор на 100% мой человек» 69
В ЕС отреагировали на тезисы из стенограммы о недостаточной помощи 113

Президент США Дональд Трамп раскритиковал рассекреченную жалобу сотрудника американских спецслужб, указавшего на нарушения в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщает «Европейская правда», об этом Трамп написал в Twitter.

«Информатор с информацией из вторых рук? Еще одна фальшивая новость! Посмотрите, что было сказано во время очень хорошего, без давления, звонка. Еще одна охота на ведьм», - написал Трамп.

Он также заявил, что председателю Комитета по вопросам разведки Палаты представителей США сенатору-демократу Адаму Шиффу нельзя доверять в этом деле.

«Адам Шифф не заслуживает доверия. Еще одна фантазия, чтобы навредить Республиканской партии», - написал он во втором твите.

Как сообщал ForUm, 24 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которой в США начали процедуру импичмента американского лидера.

Зеленский заявил, что не разговаривал с Трампом перед обнародованием текста их телефонного разговора и думал, что Белый дом опубликует только «свою часть».

25 сентября комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал рассекреченную жалобу неназванного сотрудника американских спецслужб о нарушениях во время телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
449 грн.
21
Теги