Президент США Дональд Трамп раскритиковал рассекреченную жалобу сотрудника американских спецслужб, указавшего на нарушения в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщает «Европейская правда», об этом Трамп написал в Twitter.

«Информатор с информацией из вторых рук? Еще одна фальшивая новость! Посмотрите, что было сказано во время очень хорошего, без давления, звонка. Еще одна охота на ведьм», - написал Трамп.

Он также заявил, что председателю Комитета по вопросам разведки Палаты представителей США сенатору-демократу Адаму Шиффу нельзя доверять в этом деле.

«Адам Шифф не заслуживает доверия. Еще одна фантазия, чтобы навредить Республиканской партии», - написал он во втором твите.

Как сообщал ForUm, 24 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которой в США начали процедуру импичмента американского лидера.

Зеленский заявил, что не разговаривал с Трампом перед обнародованием текста их телефонного разговора и думал, что Белый дом опубликует только «свою часть».

25 сентября комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал рассекреченную жалобу неназванного сотрудника американских спецслужб о нарушениях во время телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.