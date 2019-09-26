Бывший глава Национальной полиции Сергей Князев продолжит работу в должности советника министра и члена коллегии Министерства внутренних дел.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД.



«Я хочу поблагодарить Князева за годы работы в полиции вообще и на должности председателя Национальной полиции. Мы все помним, что вы сделали для государства на Донбассе, в непростые времена на Закарпатье, Ривненщине. Последние социологические исследования показали, что уровень доверия к полиции составляет 51% - это личная заслуга Князева и команды», - сказал Аваков.

При этом он подчеркнул, что решение об отставке Князева - плановый шаг, не обусловленный негативными факторами и грязной информационной кампанией против офицера полиции.

Напомним, 24 сентября Сергей Князев подал заявление об отставке с паста главы Нацполиции.