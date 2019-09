Экс-вице-президент США Джо Байден считает, что в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп поставил свои интересы выше государственных.

«Наш президент поставил личную политику выше своей священной клятвы. Белый дом должен выполнить свою работу и привлечь Дональда Трампа к ответственности за злоупотребление властью», - написал он в Twitter.

Our president put personal politics above his sacred oath. The House must do its job and hold Donald Trump to account for his abuse of power. I will do mine, making my case for a presidency that will mean real help for those in our country who need it most. pic.twitter.com/NVbk9cnXEx