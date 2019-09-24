Сергей Князев подал заявление об отставке с должности главы Национальной полиции Украины.

Следователи Государственного бюро расследований начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей сотрудниками одного из таможенных постов Львовской таможни, что способствовало вывозу незадекларированных наличных средств в сумме 650 тыс. евро через государственную границу Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в открытии 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Пресс-секретарь сына бывшего президента Александра Януковича Юрий Кирасир заявил, что Европейский суд отменил санкции против бывшего президента Виктора Януковича.

Стоит отметить, что Европейский Суд отменил продление санкций против Януковича за 2018-2019 годы. В то же время санкции ЕС против Януковича и в дальнейшем остаются в силе, поскольку в марте Совет Европейского Союза продлил эти санкции до 6 марта 2020 года.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №2148 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины». Его автором выступил первый заместитель председателя парламента Руслан Стефанчук.

Высший антикоррупционный суд отказался рассматривать так называемое дело о диктаторских «законах 16 января», в котором фигурируют экс-депутаты Александр Ефремов, Александр Стоян и Сергей Гордиенко.

Президент Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовно-процессуальный кодекс Украины относительно уменьшения давления на бизнес» № 101-ІХ.

Зеленский ожидает, что его встреча с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом будет продуктивной.

Министерство финансов приветствует решение президента Украины Владимира Зеленского подписать законопроект №1082 «О режиме общего транзита и введении национальной электронной транзитной системы».

Славомир Новак подал премьер-министру заявление об отставке с поста руководителя Государственного агентства автомобильных дорог Украины.

Представитель правительства в Верховной Раде Ирина Верещук считает, что НАТО не собирается принимать Украину в свои ряды и поэтому стоит пересмотреть подход к отношениям с Альянсом.

Верховный суд отклонил апелляционную жалобу по указу президента Владимира Зеленского о назначении Андрея Богдана главой Администрации президента, переименованную в Офис президента.

Запасы газа в украинских подземных хранилищах превысили девятилетний исторический максимум в 20 млрд куб. м., что на треть больше чем в прошлом году.

Сегодня в 1:00 в селе Княжичи произошел пожар торфяников. Густой дым распространился вокруг населенного пункта, поэтому правоохранители закрыли движение по окружной дороге, поскольку видимость была незначительная. Под утро, когда видимость улучшилась, движение было восстановлено, однако в обоих направлениях трассы произошли аварии.