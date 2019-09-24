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Криклий намерен уволить Новака из Укравтодора 54

Славомир Новак подал премьер-министру заявление об отставке с поста руководителя Государственного агентства автомобильных дорог Украины, сообщает пресс-служба Укравтодора.

«Еще несколько недель назад в связи с окончанием 3-летней каденции, новым предложением, которое получил, и личными планами я принял решение о завершении своей работы в должности руководителя Укравтодора», – отметил он.

По словам Новака, за три года непростой, но важной работы он получил большое удовольствие от тех результатов, которых удалось достичь в Украине. «Как человек, который имеет большой опыт, я не знаю другой страны в мире, где за такое короткое время была бы столь успешно реформирована дорожная отрасль», – подчеркнул он.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что руководитель Укравтодора Славомир Новак будет уволен.
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