Славомир Новак подал премьер-министру заявление об отставке с поста руководителя Государственного агентства автомобильных дорог Украины, сообщает пресс-служба Укравтодора.

«Еще несколько недель назад в связи с окончанием 3-летней каденции, новым предложением, которое получил, и личными планами я принял решение о завершении своей работы в должности руководителя Укравтодора», – отметил он.

По словам Новака, за три года непростой, но важной работы он получил большое удовольствие от тех результатов, которых удалось достичь в Украине. «Как человек, который имеет большой опыт, я не знаю другой страны в мире, где за такое короткое время была бы столь успешно реформирована дорожная отрасль», – подчеркнул он.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что руководитель Укравтодора Славомир Новак будет уволен.