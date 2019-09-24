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Сергей Князев подал заявление об отставке с должности главы Национальной полиции Украины. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве, сообщает УНИАН.

Около 20 минут Князев хвастался достижениями Нацполиции во времена его руководства, а в конце заявил, что подает в отставку.

«Я сказал коротко о результатах, за которые мне не стыдно. Глава Нацполиции— это не политическая должность и полиция — не политический орган. Полицию недопустимо втягивать в политические инсинуации. И мы это показали на выборах 2019 года. Я очень люблю свою работу, полностью отдавал и отдаю себя ей. Это дело моей жизни, но я принял решение подать в отставку. И я написал министру внутренних дел заявление об увольнении меня с должности. И считаю, что это шаг главы полиции европейского государства. И сейчас это время настало», - сказал Князев.

Вместе с тем он отказался отвечать на любые вопросы и сразу покинул зал пресс-конференций.

Ранее СМИ сообщили, что в пункте пропуска «Рава-Русская – Гребенне» между Украиной и Польшей на выходных задержали автомобиль с экс-супругой главы Нацполиции Викторией Князевой, перевозивший крупную сумму наличных без необходимого декларирования.

Князев назвал информацию о перевозке его бывшей женой крупной суммы денег «ложью, которая не имеет ничего общего с реальностью».

 
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