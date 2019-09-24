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Министерство финансов приветствует решение президента Украины Владимира Зеленского подписать законопроект №1082 «О режиме общего транзита и введении национальной электронной транзитной системы». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Верховная Рада приняла соответствующий законопроект за основу и в целом 12 сентября 2019.

Законопроект разработан во исполнение Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом (ЕС). Он вводит в украинском законодательстве положения Конвенции о процедуре общего транзита.

На сегодня, Конвенция о процедуре общего транзита – это 35 стран европейского региона (члены ЕС, ЕАСТ, Турция, Македония и Сербия), которые ввели единые для всех договаривающихся сторон правила декларирования и контроля за транзитными перемещениями товаров с использованием общего ІТ-продукта (New Computerised Transit System (NCTS)).

NCTS - это ІТ-продукт, который дает возможность наладить обмен информацией об этапах таможенного оформления товаров с использованием электронных сообщений в режиме реального времени и повысить эффективность использования системы анализа рисков.

Присоединение к Конвенции позволит Украине ввести обмен таможенной информацией с 35 странами в режиме реального времени, получать информацию для перемещения товаров транзитом, ввести специальные транзитные упрощения, использовать единую таможенную декларацию для перемещения товаров от страны-отправления в страну-назначения через третьи страны в пределах договаривающихся сторон Конвенции по единым правилам.

«Однако на принятии закона работа над присоединением к Конвенции о процедуре общего транзита не заканчивается. Ведь процедура присоединения к Конвенции является нестандартной для стран-претендентов. Для этого сначала необходимо ввести и использовать в течение не менее одного года положения настоящей Конвенции и соответствующий ІТ-продукт в пределах территории Украины. Только после этого Украина сможет получить официальное приглашение для присоединения к Конвенции», - заключили в Минфине.
ForUm

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