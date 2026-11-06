Операція «Карфаген»: Прокурор просить суд арештувати генерала СБУ Дуку із заставою 100 млн гривень

Сторона обвинувачення просить Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрати генерал-майору Служби безпеки України Сергію Дуці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 100 млн грн. Про це прокурор повідомив у коментарі журналістам, відповідаючи на запитання, який запобіжний захід він планує просити для Дуки у суді, передає Ukrinform.

"Ми звернулися щодо тримання під вартою з альтернативою застави у 100 мільйонів гривень", – сказав він.

Представник сторони обвинувачення також розказав про обставини затримання Дуки.

"О 5:30 орієнтовно детективи НАБУ приїхали за місцем проживання цієї особи, була ухвала слідчого судді, намагалися проводити обшук. Відповідно, підозрюваний і його особиста безпека, як вони її називають, – "Альфа" це була чи не "Альфа" – але озброєні люди дослали патрон у патронник, навели лазерні вказівники на працівників НАБУ і цим перешкодили виконанню ухвали про обшук", – сказав прокурор.

За його словами, усе це відбувалося протягом близько двох годин.

"За цей час особа знищувала речові докази, зокрема свої мобільні телефони, безпосередньо топором, що потім було виявлено і встановлено. І ми це хотіли, у тому числі, озвучувати щодо наявності відповідних ризиків", – зазначив він.

Представник сторони обвинувачення назвав цю поведінку "виключно зухвалою і спрямованою на протидію законним діям НАБУ на підставі ухвали слідчого судді".

"І лише прикривалися – нібито на підставі якоїсь постанови про вжиття заходів безпеки. Але знову ж таки – оцінка цьому теж має бути надана, бо жодна постанова про вжиття заходів безпеки не говорить, що вона має вище значення перед ухвалою слідчого судді", – наголосив прокурор.

Він додав, що у зв'язку з цим за повідомленням НАБУ до ДБР було зареєстроване відповідне кримінальне провадження за статтею 345 Кримінального кодексу – спротив представникам правоохоронних органів під час виконання ними своїх службових повноважень.

"Досудове розслідування, наскільки мені відомо, зараз триває. Будуть встановлені всі обставини такого опору", – заявив представник сторони обвинувачення.

Прокурор також повідомив, що іншому фігуранту цієї справи, працівнику поліції Олександру Дем’янчуку, вже було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Окрім цього, прокурор заявив відвід судді. Наразі це клопотання має піти на авторозподіл, і його має розглянути інший суддя.

Раніше керівник підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро Олександр Абакумов повідомив, що під час слідчих дій у першого заступника начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергія Дуки генерал погрожував детективам НАБУ пістолетом та розбивав молотком техніку.

ForUA нагадує, 4 листопада зранку у Національному антикорупційному бюро України заявили, що НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура у межах операції "Карфаген" викрили схему надання хабарів високопосадовцям правоохоронних органів.

‎Слідство встановило, що до злочинної діяльності були залучені чинні високопосадовці СБУ, Національної поліції, Офісу Генерального прокурора та представники кримінального середовища.

У Нацполіції повідомили про відсторонення від виконання службових обов'язків на час службового розслідування поліцейських, щодо яких НАБУ проводило процесуальні дії. Голова СБУ Олександр Поклад також звільнив із посад двох високопосадовців відомства, які стали фігурантами розслідування.

5 листопада ВАКС обрав першому заступнику начальника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України Володимиру Ценову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 15 млн грн застави.

Також суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення форми застави Віталію Рибалку – ще одному фігуранту справи "Карфаген".