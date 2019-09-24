Сегодня в 1:00 в селе Княжичи произошел пожар торфяников. Густой дым распространился вокруг населенного пункта, поэтому правоохранители закрыли движение по окружной дороге, поскольку видимость была незначительная, сообщает пресс-служба полиции Киевщины.

Под утро, когда видимость улучшилась, движение было восстановлено, однако в обоих направлениях трассы произошли аварии.

Фура въехала в легковушку, водитель которой погиб на месте от полученных травм. А дальше столкнулись еще четыре транспортных средства, в одном из которых пассажир доставлен в больницу.

Это ДТП произошло в направлении села Княжичи. Еще две аварии с механическими повреждениями были в направлении Киева, но обошлось без пострадавших. Столичная патрульная полиция ограничила движение и пустила транспортные средства через Бровары.