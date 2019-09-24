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Президент Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовно-процессуальный кодекс Украины относительно уменьшения давления на бизнес» № 101-ІХ. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

«Закон, в частности, исключает из Уголовного кодекса Украины статью 205 по фиктивному предпринимательству, которая является инструментом злоупотреблений со стороны правоохранительных органов», - говорится в сообщении.

Таким образом документ вводит более гуманную модель ответственности за уклонение от уплаты налогов, а также уменьшает административное давление на бизнес в Украине.

Ожидается, что после отказа от карательного контроля за уклонением от уплаты налогов в нашей стране будет более благоприятная среда для предпринимателей, заявили в ОП.

Напомним, Рада приняла закон 18 сентября 2019.
ForUm

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