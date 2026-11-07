В Україні 7 листопада прогнозують від 5° морозу до 7° тепла, невеликий сніг та ожеледицю

В Україні у суботу, 7 листопада, прогнозується невеликий сніг, в неділю, 8 листопада, опади не очікуються, вночі від 2° тепла до 5° морозу, вдень 0-7° тепла. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

"7 листопада вночі в Україні, крім заходу, вдень в центральних, південних та східних областях невеликий сніг, мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, 8-9 листопада переважно без опадів", - йдеться в повідомленні.

За даними синоптиків, температура вночі від 2° тепла до 5° морозу, вдень 0-7° тепла.

У суботу буде хмарно з проясненнями. Вночі в Україні, крім заходу, вдень в центральних південних та східних областях невеликий сніг на півдні та сході країни з дощем.

У північних, центральних та східних областях вночі та вранці подекуди ожеледиця.

Вітер північно-західний, північний, 5-10 м/с, у південній частині країни вдень місцями пориви 15-18 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, в західних областях 1-6° морозу, вдень в Україні 0-6° тепла.

Як повідомили в УкрГМЦ, в Києві та області вночі місцями пройде невеликий сніг, вдень без опадів. Вночі та вранці подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

У столиці температура вночі 0-2° тепла, вдень 3-5° тепла, на Київщині вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла.