Европейский суд отменил продление санкций Европейского Союза против бывшего президента Украины Виктора Януковича за 2018-2019 годы.

В то же время санкции ЕС против Януковича и в дальнейшем остаются в силе, поскольку в марте Совет Европейского союза продлил эти санкции до 6 марта 2020 года, сообщает Радио Свобода.

Впервые Евросоюз 6 марта 2014 ввел санкции в виде замораживания активов против бывших украинских чиновников времен президентства Януковича за злоупотребление с государственными финансами и нарушения прав человека.

Янукович покинул Украину зимой 2014 после массовых расстрелов в центре Киева во время Евромайдана.

24 января 2019 Оболонский районный суд Киева признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны и приговорил его к 13 годам заключения.

Янукович назвал незаконным приговор Оболонского районного суда Киева. Приговор еще не вступил в силу, поскольку был обжалован.

Ранее пресс-секретарь сына бывшего президента Александра Януковича Юрий Кирасир заявил, что Европейский суд отменил санкции против бывшего президента Виктора Януковича.