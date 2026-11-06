У Києві - найскладніша ситуація з електрикою та водою після російських атак – Зеленський

У Києві найгірша ситуація з електро- та водопостачанням після російських атак. Серед причин такого стану речей - невиконання рішень на міському рівні з підготовки до опалювального сезону. Про це президент України Володимир Зеленський заявив у Фейсбуці.

«Провів селектор по ситуації в регіонах з ліквідацією наслідків російських ударів та енергопостачанням. Найгірша ситуація у Києві: у людей і компаній тривалі відключення електрики та води. І виклики дуже серйозні. Фактично це наслідки невиконання рішень на міському рівні з підготовки до опалювального сезону та цієї російської операції проти української енергетики», - зазначив Зеленський.

За його словами, уряд України забезпечує додаткові речі, які можуть допомогти. Це стосується постачання обладнання та пришвидшення робіт.

Президент також поінформував, що під час візитів до Німеччини та Іспанії говорив з лідерами та компаніями про постачання необхідних генераторів, кабелів та іншого обладнання.

Під час селектору, як зазначив глава держави, були доповіді і про ситуацію в Дніпрі, Харкові, на Полтавщині, Черкащині, у Вінницькій області, в Одесі та області, на Житомирщині, Сумщині, у Київській області. Окремо з представниками енергетичних компаній - як державних, так і приватних - йшлося про необхідність залучити додаткові бригади та прискорити відновлення.

Премʼєр-міністр України, як зазначив Зеленський, доповів про запуск програми щомісячних доплат усім, хто залучений до відновлювання, зокрема енергетикам, комунальникам, залізничникам, працівникам обʼєктів водопідготовки та водопостачання. «Важливо, що залучаються визначені спроможності ЗСУ для відновлення енергомережі та енергообʼєктів», - наголосив президент.

Була під час селектору й доповідь головнокомандувача ЗСУ та Повітряних Сил про застосування для збиття «шахедів» бойової авіації, груп прикриття обʼєктів енергетики, інфраструктури та про застосування мобільних вогневих груп.

«Готуємо додаткове постачання амуніції для F-16: є вже відповідні домовленості з нашими партнерами. Є окремі доручення премʼєр-міністру України по комунікації із країнами-сусідами та роботі експортних ліній солідарності», - підсумував Зеленський.

Як повідомляв ForUA, в Києві розгорнули 1 541 пункт незламності у стаціонарних будівлях.