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Высший антикоррупционный суд отказался рассматривать так называемое дело о диктаторских «законах 16 января», в котором фигурируют экс-депутаты Александр Ефремов, Александр Стоян и Сергей Гордиенко.

Соответствующее решение было принято во время заседания суда во вторник, сообщил в комментарии адвокат Ефремова Александр Мельников, передает Укринформ.

«Высший антикоррупционный суд решил передать обвинительный акт в Апелляционную палату для определения подсудности», - сказал он.

Адвокат пояснил, что судьи, принимая данное решение, руководствовались изменениями в закон о ВАКС, которые были приняты парламентом 18 сентября. «Дело было направлено в ВАКС ошибочно.18 сентября ВР приняла закон, которым предусмотрено, что ВАКС рассматривает дела, которые расследовали детективы НАБУ», - пояснил Мельников. И добавил, что расследование по этому делу проводило не НАБУ, а Генеральная прокуратура.

Напомним, 12 сентября ВАКС получил от Соломенского райсуда столицы материалы дела в отношении бывших народных депутатов Ефремова, Стояна (Партия регионов) и Гордиенко (Коммунистическая партия), которые обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 УК (злоупотребление властью или служебным положением), ч.5 ст. 27 УКУ (соучастие в преступлении), а также ч. 2 ст. 366 УКУ (должностной подлог).

«Диктаторские законы», или «законы 16 января», были приняты парламентом в январе 2014 года, как считается, с нарушением регламента. В частности, они ограничивали права граждан и давали власти больше возможностей для наказания участников акций протеста.

18 сентября 2019 года Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно начала работы Высшего антикоррупционного суда».

Закон определяет, что подсудность ВАКС как суда первой, апелляционной инстанций, следственных судей распространяется на уголовные производства, сведения о которых внесены в Единый реестр досудебных расследований со дня начала работы этого суда.

В то же время эта норма не распространяется на уголовные производства, досудебное расследование в которых осуществляет или осуществляло Национальное антикоррупционное бюро и завершили прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

 
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