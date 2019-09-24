Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что его встреча с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом будет продуктивной.

«Я думаю, что у нас будет предметная, мощная встреча», - отметил Зеленский в Нью-Йорке, во время встречи с представителями украинской общины в США, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Президент подчеркнул, что Украине нужна поддержка Соединенных Штатов.

Также Зеленский выразил надежду, что встреча в нормандской формате состоится в ближайшее время.

Президент Украины ожидает, что она будет сложной и на ней будет идти речь о конкретных вопросах.

«Мы хотим с этой встречи выйти с определенными результатами о конкретных сроках прекращения войны и возвращения наших территорий. Мы в это верим, очень этого хотим и постараемся все это сделать», - сказал Глава государства.

Напомним, президент Украины находится в США с рабочим визитом для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.