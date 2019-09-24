также в разделеПолитика
Зеленский поблагодарил украинскую общину в США: вы – наши лучшие дипломаты 12
СМИ: Трамп приказал приостановить помощь Украине перед звонком Зеленскому 15
Представитель Кабмина в Раде: Нас не ждут в НАТО 31
Верховный суд окончательно отклонил жалобу на назначение Богдана 19
Украина официально отказалась участвовать в осенней сессии ПАСЕ 40
Зеленский одобрил реформу ГПУ: прокуроров ждет аттестация 37
Зеленский подписал закон о повышении штрафов за перегруженные фуры 24
Медведчук: Бюджет-2020 не свидетельствует о росте экономики страны 35
Зеленский подписал закон о господдержке кинематографии 23
Пристайко согласовал с президентом кандидатуры 20 новых послов 62
Зеленский и Трамп проведут часовую встречу 48
Зеленский назначил Богдану еще оду заместительницу 33
Зеленский призвал украинцев сообщать о фактах коррупции НАБУ 22
Пристайко уверяет, что Трамп не давил на Зеленского 25
У Зеленского предлагают альтернативу Будапештскому меморандуму 37
Медведчук: Я не хочу быть объектом экспериментов Зеленского по управлению государством 88
Зеленский подписал закон об импичменте президента 24
У Зеленского заявляют, что не допустят федерализации Украины 78

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что его встреча с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом будет продуктивной.

«Я думаю, что у нас будет предметная, мощная встреча», - отметил Зеленский в Нью-Йорке, во время встречи с представителями украинской общины в США, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Президент подчеркнул, что Украине нужна поддержка Соединенных Штатов.

Также Зеленский выразил надежду, что встреча в нормандской формате состоится в ближайшее время.

Президент Украины ожидает, что она будет сложной и на ней будет идти речь о конкретных вопросах.

«Мы хотим с этой встречи выйти с определенными результатами о конкретных сроках прекращения войны и возвращения наших территорий. Мы в это верим, очень этого хотим и постараемся все это сделать», - сказал Глава государства.

Напомним, президент Украины находится в США с рабочим визитом для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето/осень
2648 грн.
28
Теги