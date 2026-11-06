Український бізнесмен, телеведучий і політик Андрій Пальчевський, засновник медичної клініки Eurolab, у минулому обіймав посаду першого заступника міністра України у справах сім'ї, молоді та спорту в уряді Миколи Азарова. Брав участь у політичному житті України, зокрема заснував партію «Перемога Пальчевського» та балотувався на посаду міського голови Києва у 2020 році. Відомий також численними виступами на українських телеканалах, участю в ефірах російських державних телеканалів, Пальчевський шість разів брав участь у передачах російського державного телеканалу «Россия 1» у програмі пропагандистки Ольги Скабєєвої, особливу увагу привернула його фраза у березні 2019 року про «щасливий день возз'єднання» України та Росії.

У подальших публічних виступах Пальчевський озвучував проросійські наративи про зовнішнє управління Україною, нібито притискання російськомовного населення, перекладання відповідальності за початок війни на військово-політичне керівництво України та звинувачення Заходу у розв'язанні війни.

Розслідування Bihus.Info у вересні 2020 року, виявило зв’язки бізнесу Андрія Пальчевського з російськими компаніями. За даними розслідування, ключовий бізнесовий актив Андрія Пальчевського на той час медична клініка «Євролаб», мав складну структуру власності із залученням британської компанії та двох офшорних структур, зареєстрованих на островах Сент-Кіттс і Невіс. Серед попередніх співвласників клініки журналісти називали російського бізнес-партнера Олексія Кириллова. Розслідувачі також виявили корпоративні перетини цих офшорних компаній із бізнесом російських підприємців, зокрема Віталія Кочеткова

Наразі ім’я Андрія Пальчевського фігурує в гучному секс-скандалі, який розгорається в Європі за участі останнього. Пальчевського пов’язують у сексуальних стосунках з неповнолітнім хлопцем, 14-річним уродженцем Марокко, що відбулось на одній з закритих вечірок, куди хлопця під вигаданим приводом разом з іншими неповнолітніми заманили для участі у сексуальних втіхах. Ця обставина викликала суспільний резонанс в Європі та потребує окремої уваги з огляду на можливі ознаки порушення законодавства.



