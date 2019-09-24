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Запасы газа в украинских подземных хранилищах превысили девятилетний исторический максимум в 20 млрд куб. м., что на треть больше чем в прошлом году, сообщает пресс-служба оператора газотранспортной системы Украины Укртрансгаза.

«В подземных хранилищах Укртрансгаза уже накоплено 20,0 млрд куб. м газа в текущем году. Это на 26%, или на 4,1 млрд куб. м., больше, чем в прошлом году. И еще этот показатель - исторический максимум запасов газа в ПХГ за последние девять лет», - говорится в сообщении.

В компании отметили, что до конца сезона закачки газа в ПХГ, который продолжится до середины октября, Укртрансгаз планирует накопить еще около полумиллиарда кубометров голубого топлива.

«Такие запасы газа в ПХГ, а также объемы добычи украинского газа и импорта из стран Евросоюза позволяют пока утверждать, что Украина готова к стабильному прохождению отопительного сезона 2019/2020», - сказано в сообщении.


Напомним, 5 апреля Украина начала сезон закачки природного газа в подземные хранилища газа.
ForUm

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