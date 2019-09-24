Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в открытии 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.
Во время открытия сессии выступили: генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш, председатель 74-й сессии Генассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде, президент Бразилии Жаир Болсонару и президент США Дональд Трамп.
Глава Украинского государства выступит на общих дебатах Генеральной ассамблеи ООН 25 сентября.
Кроме того, на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке запланирован ряд встреч Владимира Зеленского с главами государств, в частности с президентом США Донадьдом Трампом, а также общение с представителями бизнес-кругов и инвесторами.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время