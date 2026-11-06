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У Міноборони Індії заявили про успішне випробування квазібалістичної ракети

У Міноборони Індії заявили про успішне випробування квазібалістичної ракети

Індія провела успішний випробувальний політ ракети Pralay біля узбережжя штату Одіша. Про це у соцмережі Х повідомив міністр оборони Індії Раджнатх Сінгх.

«Це успішне випробування стало ще одним важливим етапом у зміцненні власних оборонних можливостей Індії», – написав глава індійського оборонного відомства.

Він зазначив, що політ Pralay здійснювався у рамках користувацьких оцінювальних випробувань і успішно досягнув усіх встановлених цілей, що, за словами Сінгха, підтверджується даними, отриманими за допомогою різних вимірювальних приладів.

Як пише The Hindu, квазібалістична ракета Pralay була розроблена Дослідницьким центром «Імарат», місто Гайдарабад, разом з іншими лабораторіями Організації оборонних досліджень і розробок (DRDO).

Ракетна система була виготовлена компанією Bharat Dynamics Limited – одним із партнерів, який займається розробкою та виробництвом боєприпасів.

За випробувальним польотом Pralay спостерігали високопосадовці DRDO, представники оборонної галузі та збройні сили.

У Міноборони Індії зазначили, що, зважаючи на успішне завершення випробування, впровадження ракети Pralay в індійські збройні сили стало неминучим.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Індіявипробування зброїзапуск ракети
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