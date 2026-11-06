У Міноборони Індії заявили про успішне випробування квазібалістичної ракети

Індія провела успішний випробувальний політ ракети Pralay біля узбережжя штату Одіша. Про це у соцмережі Х повідомив міністр оборони Індії Раджнатх Сінгх.

DRDO successfully conducted the flight test of the indigenously developed Pralay Missile off the coast of Odisha today at 1110 hrs. The test was conducted as part of user evaluation trials and successfully met all the stipulated objectives, as validated by data captured through various range instruments. This successful trial marks another significant milestone in strengthening India’s indigenous defence capabilities. — Rajnath Singh (@rajnathsingh) November 5, 2026

«Це успішне випробування стало ще одним важливим етапом у зміцненні власних оборонних можливостей Індії», – написав глава індійського оборонного відомства.

Він зазначив, що політ Pralay здійснювався у рамках користувацьких оцінювальних випробувань і успішно досягнув усіх встановлених цілей, що, за словами Сінгха, підтверджується даними, отриманими за допомогою різних вимірювальних приладів.

Як пише The Hindu, квазібалістична ракета Pralay була розроблена Дослідницьким центром «Імарат», місто Гайдарабад, разом з іншими лабораторіями Організації оборонних досліджень і розробок (DRDO).

Ракетна система була виготовлена компанією Bharat Dynamics Limited – одним із партнерів, який займається розробкою та виробництвом боєприпасів.

За випробувальним польотом Pralay спостерігали високопосадовці DRDO, представники оборонної галузі та збройні сили.

У Міноборони Індії зазначили, що, зважаючи на успішне завершення випробування, впровадження ракети Pralay в індійські збройні сили стало неминучим.