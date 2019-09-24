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Верховный суд отклонил апелляционную жалобу по указу президента Владимира Зеленского о назначении Андрея Богдана главой Администрации президента, переименованную в Офис президента.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на решение, опубликованное в реестре судебных решений.

Суд не увидел оснований для удовлетворения жалобы, также судьи признали, что решение суда первой инстанции было принято без процессуальных нарушений.

Иск о признании указа Зеленского незаконным подавала организация «Общественный люстрационный комитет», по мнению которой Богдан подпадает под закон о люстрации и не может занимать должность главы АП.

Как сообщал ForUm, 21 мая президент Владимир Зеленский назначил Андрея Богдана главой Администрации Президента.

Он заявил, что под закон о люстрации попал «абсолютно несправедливо».

Министерство юстиции направило в Администрацию Президента письмо с просьбой  предоставить копии трудовых книжек и информацию о начале люстрационной проверки новоназначенных руководителей АП. 

Эксперты объясняли, что Зеленский нарушил люстрационный закон, назначив Богдана главой Администрации президента, так как тот дважды занимал должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики во времена Виктора Януковича.

Общественный люстрационный комитет и его руководитель Татьяна Козаченко решили судиться с Зеленским из-за назначения Богдана.

Однако Верховный суд расценил, иск к президенту как необоснованный и отказался его рассматривать.

 
ForUm

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