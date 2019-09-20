Проект государственного бюджета на 2020 год, который подан на рассмотрение в Верховную Раду в первом чтении, основывается на прогнозе роста валового внутреннего продукта в 3,3%, который был сделан еще в мае текущего года.

Об этом во время представления бюджета в парламенте заявила министр финансов Оксана Маркарова. По ее словам, треть расходов бюджета Украины на 2020 год составляют расходы на погашение и обслуживание государственного долга.

Днепровский районный суд Киева арестовал с залогом на сумму 288 тыс. гривен угрожавшего взорвать мост Метро бывшего военнослужащего Алексея Белько.

Председателем Постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы стала член парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, народный депутат от «Слуги народа» Елизавета Ясько.

Печерский райсуд Киева своим постановлением предоставил разрешение следователем ГБР изъять документы, которые составляют государственную тайну, из Офиса президента - документы касаются прохождения украинских кораблей в Керченском проливе в 2018 году.

Личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани запутался в своих заявлениях и случайно признал, что просил от представителей официальной власти Украины начать расследование против семьи Джо Байдена.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Валерия Евдокимова председателем Службы внешней разведки.

Руководитель Укравтодора Славомир Новак будет уволен, заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Киево-Святошинский райсуд отпустил 2 предполагаемых организаторов и 4 подозреваемых в заказных убийствах директора украинской компании немецкого концерна Сaparol Павла Зможного и начальника отдела рекламы столичного метрополитена.

Трехсторонняя контактная группа в Минске из-за технического недоразумения письменно не согласовала условия проведения выборов на оккупированной части Донбасса, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Зеленский подписал закон об отсрочке штрафов за нерастаможенные авто на еврономерах еще на 90 дней.