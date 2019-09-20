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Печерский райсуд Киева своим постановлением предоставил разрешение следователем ГБР изъять документы, которые составляют государственную тайну, из Офиса президента - документы касаются прохождения украинских кораблей в Керченском проливе в 2018 году. Об этом говорится в соответствующем постановлении, размещенном на сайте Единого реестра судебных решений, сообщает 112 Украина.

Отмечается, что ГБР обратилось в суд за отказ Офиса добровольно их отдавать.

Предоставить следователю третьего следственного отдела Первого управления организации досудебных расследований ГБР... временный доступ к вещам, с возможностью изъятия их копий (выемки), которые находятся во владении Офиса Президента Украины, что находится по адресу: г. Киев, ул. Банковая, 11, в том числе к документам с грифом «для служебного пользования» и документов, составляющих государственную тайну, а именно: Указа Президента Украины «О решении СНБО от 12.10.2018 «О неотложных мерах по защите национальных интересов на Юге и Востоке Украины, в Черном и Азовских морях и Керченском проливе» от 12.10.2018 № 320/2018 с визами и приложениями; Указа Президента Украины «О решении СНБО от 26.11.2018 «Относительно чрезвычайных мер по обеспечению суверенитета и независимости и введении военного состояния в Украине» № 390/2018 от 26.11.2018 с визами и приложениями; Указа Президента Украины № 392/2018 от 26.11.2018 с приложениями; Указа Президента Украины № 393/2018 от 26.11.2018 «О введении военного положения в Украине», - говорится в сообщении.

ГБР расследует законность действий бывшего руководства, а именно отправку 3 кораблей ВМС в оккупированный Россией Керченский пролив 25 ноября 2018 года.

Ранее СНБО отказало ГБР в предоставлении копий указанных документов, потому что получено соответствующее разрешение Офиса президента.

В начале сентября суд частично удовлетворил ходатайство и разрешил ГБР провести в Офисе президента на ул. Банковой выемку копий всех документов, которые касаются как проведения операции по проходу кораблей ВМС через Керченский пролив, так и введения военного положения из-за агрессии РФ.

Напомним, 13 сентября пятый президент Украины Петр Порошенко заявил о передаче в Государственное бюро расследований письменных показаний по делу о событиях в районе Керченского пролива во время захвата Россией украинских моряков в плен в конце ноября прошлого года. 

 
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