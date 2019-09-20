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Киево-Святошинский райсуд отпустил 2 предполагаемых организаторов и 4 подозреваемых в заказных убийствах директора украинской компании немецкого концерна Сaparol Павла Зможного и начальника отдела рекламы столичного метрополитена. Об этом заявила пресс-секретарь прокуратуры Киевской области Марьяна Гайовская, сообщает «Украинская правда».

«Вчера двое судей Киево-Святошинского суда рассматривали ходатайство прокуратуры об избрании 7 подозреваемым меры пресечения. Прокуратура настаивала на содержании под стражей без возможности внесения залога. Вместо этого суд организаторов создания преступной организации вообще отпустил без определения какой-либо меры пресечения. Их просто отпустили», – отметила она.

«Одному подозреваемому судья все же избрал содержание под стражей, а еще четырем – в виде просто домашнего ареста. Для нас странна позиция суда», – сказала Гайовская.

Гайовская отметила, что аргументация суда ей неизвестна.

Прокуратура эти решения будет обжаловать, поскольку речь идет о людях, которые подозреваются в заказных убийствах (и уже доказана их причастность к двум убийствам и проверяется причастность к другим преступлениям), и которые могут уклоняться от следствия, скрываться, давить на свидетелей и тому подобное.

Судья Максим Медведский, который отпустил двух организаторов убийства – Редькина и Липского – пояснил, что принял такое решение потому, что прокурор не предоставил убедительных доказательств причастности этих лиц к преступлению.

Он напомнил, что в соответствии со ст. 194 УПК, обязательным условием применения любой меры пресечения является подтверждение обвинения и обоснованности подозрения. Также, согласно соответствующим решениям ЕСПЧ, аргументы прокурора должны быть убедительными для стороннего наблюдателя.

«Так вот, основанием в неудовлетворении ходатайств прокурора является то, что предоставленные стороной обвинения в совокупности доказательства в отношении Редькина и Липского не подтверждают обоснованность подозрения. Тех доказательств, которые были предоставлены, недостаточно. Я выносил решение относительно трех подозреваемых. В третьем случае прокурор предоставил убедительные доказательства – там было решение в виде содержания под стражей на срок 60 суток», – подчеркнул Медведский.

Напомним, 17 сентября правоохранители заявили, что задержали 7 подозреваемых в убийстве директора украинского представительства известного немецкого концерна Сaparol, которое было совершено еще в 2016 году.

18 сентября в МВД добавили, что задержанные члены банды совершили по крайней мере два громких заказных убийства: топменеджера компании Caparol и начальника отдела рекламы КП «Киевский метрополитен».

 
ForUm

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