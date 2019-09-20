Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отсрочке штрафов за нерастаможенные авто на еврономерах еще на 90 дней. Об этом сообщается на сайте парламента.

«20.09.2019. Возвращено с подписью от президента», - говорится на странице законопроекта №1030 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отсрочки применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины».

Напомним, Верховная Рада отсрочила введение штрафов за нарушение сроков таможенного режима автомобилями на иностранной регистрации до 20 ноября, в то время как ГФС уже успела выписать 200 протоколов за нарушения при перемещении нерастаможенных транспортных средств.