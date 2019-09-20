также в разделеПолитика
У Зеленского официально объявили о встрече с Трампом 11
Рада ввела электронные чеки 19
ВР изменила календарный план второй сессии 12
Зеленский подписал закон об Антикоррупционном суде 13
Пристайко: ТКГ письменно не согласовала «формулу Штайнмайера» из-за недоразумения 105
Гужва: Офис Зеленского пытается закрыть три телеканала, которые призывают к миру в Украине 31
Экс-посол США посоветовал Зеленскому быть очень осторожным с Коломойским 34
Стефанчук: Нардепы уже нашли недостатки в проекте бюджета 35
В Конгрессе США состоялись слушания о возможном давлении Трампа на Украину 41
Путин – Медведчуку: Вы используете наши добрые отношения, чтобы реализовать интересы Украины и ее граждан 57
Зеленский назначил Евдокимова главой Службы внешней разведки 26
Адвокат Трампа случайно признал, что просил Украину расследовать дело Байдена 95
В США призывали к импичменту Трампа из-за попыток давления на Украину 52
Палата представителей Конгресса США одобрила военную помощь Украине 28
СМИ назвали дату встречи Трампа и Зеленского 39
Разумков подписал закон об импичменте 34
Американский Институт изучения войны: Зеленский готовится к войне против Медведчука 98
Медведчук: Цена газа для населения не должна превышать 3800‒4000 грн за тысячу кубометров 28

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отсрочке штрафов за нерастаможенные авто на еврономерах еще на 90 дней. Об этом сообщается на сайте парламента.

«20.09.2019. Возвращено с подписью от президента», - говорится на странице законопроекта №1030 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отсрочки применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины».

Напомним, Верховная Рада отсрочила введение штрафов за нарушение сроков таможенного режима автомобилями на иностранной регистрации до 20 ноября, в то время как ГФС уже успела выписать 200 протоколов за нарушения при перемещении нерастаможенных транспортных средств.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
4479 грн.
10
Теги