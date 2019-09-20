также в разделеЭкономика
Криклий намерен уволить Новака из Укравтодора 7
В Раде представили проект бюджета на 2020 год 16
В бюджет-2020 заложен рост ВВП на уровне 3,3% 20
Следующие трехсторонние переговоры по транзиту газа состоятся через месяц 45
В Минэкономики назвали условия создания прозрачного рынка земли 50
ЕБРР планирует инвестировать в Украину еще $1 миллиард 14
РФ заявила о готовности продлить договор о транзите газа через Украину 190
Гончарук пообещал сменить «прогнившее» руководство Госгеокадастра 15
Рада в 4 раза снизила уровень допороговых закупок 35
Гончарук: Рынок земли планируют открыть 1 октября 2020 года 41
В Раде предлагают отменить акциз на ввоз авто 44
Министр: Финансирование субсидий сократили из-за роста доходов украинцев 22
Кабмин определился с кандидатурой нового главы ФГИУ 23
Ощадбанк получил документы для взыскания с РФ компенсации за активы в Крыму 25
Украина предложит РФ заключить новый транзитный контракт на 10 лет 95
Кабмин забрал у Нафтогаза управление «Магистральными газопроводами» и обновил план анбандлинга НАК 82
Fitch повысило рейтинг пяти украинских городов 22
Нафтогаз: Украина уже обеспечена газом на зиму 41

Треть расходов бюджета Украины на 2020 год составляют расходы на погашение и обслуживание государственного долга. Об этом заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова, представляя проект в Верховной Раде, сообщает УНИАН.

«Многие обратили внимание, что мы тратим очень много в этом бюджете на выплату и обслуживание нашего госдолга - внутреннего и внешнего. Почти треть бюджета идет на эти расходы», - сказала Маркарова.

Она пояснила, что после реструктуризации 2015 года было несколько лет, в течение которых не нужно было погашать долги, но с 2019 года ситуация изменилась. «Но то, что мы полностью забюджетировали и полностью выполним свои обязательства, позволит нам на конец 2020 года наш долг к ВВП снизить до 46,7%», - добавила Маркарова. Министр подчеркнула, что это сделает экономику более устойчивой и позволит направлять больше средств на развитие.

Напомним, 20 сентября министр финансов Оксана Маркаров представила в Верховной Раде проект государственного бюджета на 2020 года.
 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

лето
3082 грн.
15
Теги