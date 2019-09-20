Треть расходов бюджета Украины на 2020 год составляют расходы на погашение и обслуживание государственного долга. Об этом заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова, представляя проект в Верховной Раде, сообщает УНИАН.

«Многие обратили внимание, что мы тратим очень много в этом бюджете на выплату и обслуживание нашего госдолга - внутреннего и внешнего. Почти треть бюджета идет на эти расходы», - сказала Маркарова.

Она пояснила, что после реструктуризации 2015 года было несколько лет, в течение которых не нужно было погашать долги, но с 2019 года ситуация изменилась. «Но то, что мы полностью забюджетировали и полностью выполним свои обязательства, позволит нам на конец 2020 года наш долг к ВВП снизить до 46,7%», - добавила Маркарова. Министр подчеркнула, что это сделает экономику более устойчивой и позволит направлять больше средств на развитие.



Напомним, 20 сентября министр финансов Оксана Маркаров представила в Верховной Раде проект государственного бюджета на 2020 года.

