Руководитель Укравтодора Славомир Новак будет уволен. Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил в интервью «Экономической правде».

Среди своих первоочередных планов Криклий назвал кадровые ротации в министерстве и на государственных предприятиях, которые ему подчинены.

«Новак мне сказал, что Богдан Юлик на этой неделе по собственному желанию ушел. Сегодня я узнаю, что он якобы ушел на какой-то больничный», - сказал он.

«Если меня будут вводить в заблуждение в таких элементарных вещах, где есть запрос общества и скандал на скандале был с этим Юликом, я считаю, что это попытка меня политически подставлять. Я не дам этого сделать. С Новаком мы попрощаемся», - подытожил Криклий.