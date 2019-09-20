Проект государственного бюджета на 2020 год, который подан на рассмотрение в Верховную Раду в первом чтении, основывается на прогнозе роста валового внутреннего продукта в 3,3%, который был сделан еще в мае текущего года.



Об этом во время представления бюджета в парламенте заявила министр финансов Оксана Маркарова, сообщает УНИАН.

«Бюджет, который мы обсуждаем, базируется на макроэкономическом прогнозе, который утвержден еще в мае 2019 года. И пересмотр этого макропрогноза, который Бюджетный кодекс позволяет сделать между первым и вторым чтениями, еще у нас впереди. Потому у нас сегодня бюджет базируется на реальном росте ВВП в 3,3% и тех макроэкономических показателях и социальных стандартах, которые утверждены еще предыдущим Кабмином», - сказала она.

Как сообщал ForUm, 15 сентября в ходе заседания Кабмина был представлен проект госбюджета на 2020 год.