Днепровский районный суд Киева арестовал с залогом на сумму 288 тыс. гривен угрожавшего взорвать мост Метро бывшего военнослужащего Алексея Белько.

Об этом сказала судья Юлия Иванина, передают Українськi Новини.

Она удовлетворила ходатайство прокуратуры об аресте Белько на 60 суток.

При этом суд решил назначить залог для арестованного в размере 288 тыс. гривен.

В случае внесения залога Белько будет помещен под домашний арест с ношением электронного браслета.

В то же время судья отклонила заявления министра внутренних дел Арсена Авакова, командира спецназа КОРД Николая Путия и депутата Верховной Рады Яны Зинкевич («Евросолидарность») о передаче подсудимого им на поруки.

Поручители обещали снять жилье в Киеве для Белько и обеспечить проведение его психологической реабилитации.

Сам подсудимый заявил, что раскаивается в своем поступке, и назвал его актом отчаяния.

По его словам, на данное преступление он решился, чтобы привлечь внимание к своим проблемам, в частности, невозможности вернуться на военную службу.

Белько признал, что заблокировал движение на мосту Метро и сбил полицейский квадрокоптер выстрелом из винтовки.

Он отрицает наличие взрывчатки и намерение взорвать мост.

Он также заявил, что во время преступления был в нетрезвом состоянии из-за приема наркотических препаратов.

Напомним, вечером 18 сентября в Киеве мост Метро был заблокирован из-за угроз неизвестного взорвать его. Мужчина также осуществлял выстрелы.

«Минером» оказался бывший снайпер ВСУ, 42-летний выходец из аннексированного Россией Крыма Алексей Белько. Позже правоохранители его задержали.

По данному факту было возбуждено уголовное производство по статье «Приготовление к совершению террористического акта».

19 сентября замглавы Нацполиции Андрей Крищенко сообщил, что Белько не будут обвинять в подготовке теракта.

Следователь Днепровского управления полиции сообщил Белько о подозрении по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением огнестрельного оружия) УК Украины.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что намерен обратиться в суд с ходатайством о взятии Белько на поруки.